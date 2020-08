A Academia de Veteranos do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” concluiu com sucesso a “Corrida” dos Viriatos, 10 atletas percorreram o “duro” percurso da prova do RI14, os 11km foram “coroados” com a tradicional volta à parada do Regimento de Infantaria N.14, cortesia do Exmo. Senhor Comandante Coronel Luís Calmeiro, coordenado pelo Exmo. Sargento-Ajudante Fernando Dias e muito bem “conduzido” pela jovem Furriel Lopes! Após a “Corrida” seguiu-se uma visita ao Museu aí instalado com a presença de 2 jovens atletas da “Escolinha” do GDR, uma ” viajem” pela história do RI14 assim como o vislumbrar da exposição permanente de armas, fardamento e equipamento militar.

O almoço foi obviamente “Rancho à moda do 14”, o Chefe Serafim Soares assumiu o “comando” da cozinha da operação carinhosamente batizada de “Operação Rancho II”.

Esperamos poder ir “Ranchar” na cantina em 2021, seria um bom indicador.

Agradecimento especial ao Regimento de Infantaria 14 (RI14).

Nuno Mara