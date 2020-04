Operação – Fique em Casa III

O Comando Territorial de Viseu, através das suas valências, entre as 00h00 de ontem e as 24h00 do dia 27 de abril, realiza uma operação de intensificação de patrulhamento, de fiscalização e de sensibilização, em todo o distrito, com o objetivo de garantir as obrigações impostas pelo Decreto n.º 2-C/2020 de 17 de abril, que regula o Estado de Emergência, nomeadamente, o cumprimento do dever de confinamento obrigatório, do dever geral de recolhimento obrigatório, do dever especial de proteção e do encerramento de instalações e estabelecimentos, contribuindo para a contenção da pandemia COVI 19.