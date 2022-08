OLIVEIRA DE FRADES: Município inaugurou dois Parques Intergeracionais no concelho

No dia 12 de agosto foram inaugurados dois Parques Intergeracionais no concelho

(Pinheiro e Sta. Cruz, Arcozelo das Maias) onde estiveram representadas diversas

entidades e associações. A população, também, se associou a este momento

comemorativo que marcou, assim, o arranque das Festas Populares nos diferentes

locais.

Com estes investimentos, pretende-se criar espaços de recreio e lazer nas freguesias

para todas as faixas etárias, desde as crianças aos seniores, promovendo o convívio

entre diferentes gerações.