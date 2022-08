OLIVEIRA DE FRADES: Exposição de banda desenhada no Museu Municipal

O Museu Municipal de Oliveira de Frades acolhe até ao dia 02 de outubro uma exposição temporária de banda desenhada com o título “A Portuguesa: História de um Hino”, da autoria de José Pires, refere uma nota de imprensa.

“Esta exposição conta-nos como “A Portuguesa” se tornou no Hino Nacional português, segundo a versão de José Pires (1935-2020), em doze painéis de grande formato para melhor apreciar os detalhes de cada vinheta”, esclarece o documento.

A mostra, refere, é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Oliveira de Frades e da sua congénere de Moura e ainda pelo Grupo de Intervenção e Criatividade Artística de Viseu (Gicav), com o apoio da Câmara Municipal de Viseu, da Viseu Marca e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).