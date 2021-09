Off Road Bridgestone / First Stop no Centro de Portugal

No fim-de-semana de 15 a 17 de outubro o Clube Escape Livre organiza um

passeio todo terreno aberto a viaturas 4×4 de todas as marcas, centralizado no

Duecitânia Design Hotel em Penela e que percorre ainda os concelhos da Lousã,

Soure e Montemor-o-Velho.

A Vila de Penela com o seu imponente Castelo e um Hotel de inspiração romana

acolhe os participantes para a edição de 2021 do Off Road Bridgestone / First Stop.

Após o jantar de boas-vindas, na sexta-feira dia 15, uma pequena etapa noturna leva

os participantes para uma visita ao interior do Castelo de Penela.

A etapa de sábado de manhã percorre caminhos e trilhos, alguns de maior dificuldade,

ao longo dos concelhos de Penela e Lousã, com paragem em São João do Deserto e

na praia fluvial da Louçainha.

Após o almoço no Louzan Terrace é altura de subir ao Trevim no alto da serra da

Lousã, conhecer os neveiros de Santo Antonio e desfrutar do baloiço instalado com

magnífica vista.

No regresso a Penela, passagem na loja do Senhor Falcão e no alto do Calvário em

Miranda do Corvo.

As misteriosas Buracas do Casmilo podem ser observadas e visitadas na etapa de

domingo que tem também paragem com visita guiada no Museu do Rabaçal e nos

castelos de Soure e Montemor-o-Velho, antecedendo o almoço de entrega de

lembranças na Quinta do Mourão em Tentúgal.

O Presidente do Clube Escape Livre, Luís Celinio, salienta que “embora ainda com

regras a cumprir, estamos convictos que este será já um passeio onde podemos

apreciar o convívio e a descoberta de paisagens, monumentos e museus da

região centro”.

As inscrições têm o valor de 595€ e podem ser feitas em www.escapelivre.com