Obras na Linha da Beira Alta condicionam trânsito no IP3 em Santa Comba Dão

O trânsito no Itinerário Principal (IP) 3 ficará condicionado a partir de segunda-feira na zona de Santa Comba Dão, devido a trabalhos necessários para a substituição do viaduto ferroviário da Linha da Beira Alta.

Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), “será necessário proceder ao desvio de tráfego à passagem pelo local dos trabalhos” naquela zona do distrito de Viseu.

“Para a realização dos trabalhos de betonagem do tabuleiro do viaduto ferroviário, o trânsito será desviado para o IC (Itinerário Complementar) 12 e ER (Estrada Regional) 230 entre os quilómetros 82 e 101 do IP3”, das 12:00 de segunda-feira até às 14:00 de 08 de setembro.

A IP explicou que “esta intervenção tem como objetivo a substituição do viaduto ferroviário existente por uma nova estrutura com a dimensão adequada a permitir a duplicação e requalificação do IP3, entre o nó da Lagoa Azul e o nó de ligação a Viseu”.

A Linha da Beira Alta encontra-se cortada desde abril de 2022 para obras de modernização e de aumento de capacidade, que representam um investimento de cerca de 600 milhões de euros, integrado no programa Ferrovia 2020.

Inicialmente, a IP tinha apontado um período estimado de nove meses para os trabalhos e explicou que, atendendo à sua “elevada complexidade”, seria impraticável executá-los “mantendo a circulação ferroviária, mesmo que de forma condicionada”.

Este ano, em maio, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, anunciou que a linha deverá reabrir no dia 12 de novembro.

“Estamos a fazer um esforço imenso em termos das nossas equipas e das equipas das quatro empreitadas que estão a correr. Estamos, de facto, comprometidos em reabrir a linha no dia 12 de novembro”, afirmou então o responsável, no final de uma visita a um troço da obra entre Mangualde e Celorico da Beira.

Segundo Carlos Fernandes, “alguns trabalhos continuarão depois dessa data, mas o principal ficará feito e a expectativa é de que os comboios possam começar a circular a partir dessa data”.