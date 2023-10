Obras na casa de Aristides de Sousa Mendes concluídas até final do ano – autarca

As obras na Casa do Passal, que pertenceu ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, devem ficar concluídas até ao final do ano, avançou o presidente da Câmara de Carregal do Sal, Paulo Catalino Ferraz.

“Até ao final deste ano a obra física será concluída. E vai entrar já no início de novembro a empresa que ganhou a museografia” e ficou responsável por “transformar os conteúdos na narrativa que é necessária”, explicou o autarca aos jornalistas, durante uma visita da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Segundo o autarca, está também a ser arranjado “todo o espaço exterior” da Casa do Passal, situada em Cabanas de Viriato.

“Aquele espaço nobre dos jardins precisa também de ser integrado neste projeto global da museografia da Casa do Passal”, frisou.

Neste âmbito, Paulo Catalino Ferraz reafirmou a intenção de, no dia 19 de julho de 2024, inaugurar o Museu Aristides de Sousa Mendes e dar “um primeiro passo, grande passo”, para que perdure a memória deste “grande benfeitor da humanidade”.

Declarada Monumento Nacional em 2011, a antiga casa de Aristides de Sousa Mendes foi lugar de acolhimento de muitos refugiados salvos pelo diplomata e é considerada um espaço de relevância cultural, social e histórica de Portugal.

Depois de ter estado fechada ao público quase 50 anos, a Casa do Passal está a ser alvo de uma intervenção orçada em cerca de 3,4 milhões de euros, com o apoio do Portugal 2020. O município é responsável por cerca de 30% do investimento, afirmou o autarca.

Acompanhada da secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, Ana Catarina Mendes visitou também a Casa do Aido, onde o executivo camarário quer criar o futuro centro de acolhimento e capacitação de migrantes.

“Estamos numa fase de aquisição de todos os terrenos, tanto da Casa do Aido, como dos terrenos envolventes”, para depois “definir qual é a estratégia”, explicou Paulo Catalino Ferraz.

O objetivo é “adaptar o projeto àquilo que são as necessidades e a realidade” de Carregal do Sal.

“Carregal do Sal é charneira na zona centro, não só porque é o berço do Aristides Sousa Mendes, mas também porque temos grandes condições para mostrar ao mundo os valores e o exemplo” que foi o diplomata, acrescentou.

Ana Catarina Mendes lembrou que, no ano em que se festejam os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, “faz sentido sublinhar aqueles que deram a sua vida e o seu trabalho para salvar milhares de outras vidas”.

“Numa altura em que temos tantos conflitos a ressurgir pelo mundo inteiro, é muito importante voltarmos a fazer apelos de paz e apelos de defesa pelos direitos humanos”, frisou.

A governante congratulou-se pelo trabalho que a Câmara de Carregal do Sal, no distrito de Viseu, tem feito “para que a memória não se perca”, ao “continuar a investir para que a Casa do Passal seja mesmo um museu”.