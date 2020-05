Obras de Requalificação das Escolas do 1º Ciclo da Feira e do Fojo em Canas de Senhorim começam esta semana

Teve lugar na passada sexta feira uma das derradeiras reuniões preparatórias das obras de requalificação das Escolas Primárias ou 1º Ciclo da “Feira” e do “Fojo” em Canas de Senhorim, obras essas que se iniciarão já no decurso desta semana, decorrendo os trabalhos a tempo de os equipamentos escolares estarem disponíveis para o início da atividade em Setembro próximo.

A intervenção em ambas as escolas será global, no exterior e interior, nomeadamente ao nível de isolamento e impermeabilização, pinturas, coberturas, caixilharias, aquecimento, ventilação e ar condicionado, redes elétricas, de água e telecomunicações e também com obras de adequação nas salas, refeitórios, casas de banho, em termos também de melhoria de mobilidade e acessibilidades. Está ainda prevista a renovação do mobiliário e intervenção a nível informático.

As duas empreitadas foram sujeitas a concurso público, realizando a obra da “Escola da Feira” a empresa “HMFConstruções,Lda” pelo valor de 169.466,26€ e a obra da “Escola do Fojo” será realizada pela empresa “Ergovisa,Lda” pelo valor de 185.591,65€. Ambas as obras foram candidatadas para apoio ao Centro 2020/ PT2020 tendo a “Escola da “Feira” um apoio de 108.761,26€ e a “Escola do Fojo” um apoio de 126.781,27€, apoio que resultou já de um reforço de verbas para a educação de uma reprogramação do Programa Operacional do Centro.

Estas obras de requalificação, há muito reclamadas por toda a comunidade escolar, serão acompanhadas de perto pela Direção do Agrupamento de Escolas e pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim.

Com estas obras, continua a aposta do Município na melhoria das Infraestrutura educativas, dando cada vez melhores condições para o exercício do ensino com qualidade a professores, alunos e auxiliares e condições de acesso e igualdade a todas as famílias em qualquer parte do território municipal.