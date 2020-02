O FESTIVAL VAPOR, A STEAMPUNK CIRCUS ESTÁ NA SHORTLIST DOS IBERIAN FESTIVAL AWARDS 2020

A edição de 2019 do Festival Vapor, a Steampunk Circus, que decorreu no último fim-de-semana de setembro no Museu Nacional Ferroviário, está na lista de finalistas nas nomeações aos Iberian Festival Awards 2020, na categoria Best Indoor Festival.

A shortlist consiste na terceira e última fase de seleção, antes da entrega de prémios. Independentemente do resultado final, não ocultamos o nosso orgulho por chegar tão longe, tratando-se o Vapor de um festival com apenas dois anos de existência.

A categoria Best Indoor Festival depende do voto do público, que se pronunciou e nos ajudou a conseguir a nomeação. A todos, festivaleiros e amigos, muito obrigado.

Os Iberian Festival Awards integram-se no Talkfest, o Fórum Internacional de Festivais de Música, que já vai na sua nona edição e decorre também em março, em Lisboa. A gala de entrega de prémios terá lugar em Lisboa a 14 de março de 2020, na FIL.

O Festival Vapor, A Steampunk Circus 2019 teve como promotores a Câmara Municipal do Entroncamento, o Turismo do Centro de Portugal, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Fundação Museu Nacional Ferroviário.

Voltamos em 2020, no último fim-de-semana do mês de setembro. Marque já na agenda.

