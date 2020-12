O Dia Internacional do Voluntário celebra-se anualmente a 5 de dezembro.

A Associação dos Voluntários do Hospital de São Teotónio – Viseu, comemorou este dia com a celebração de uma Eucaristia, na Sé Catedral (Viseu), em homenagem a todos os Voluntários da nossa Associação, que já conta com mais de 25 anos de existência, sempre com o objetivo de enaltecer o esforço dos Voluntários, salientando os valores de entreajuda, esperança e sentido de comunidade, bem como promover a participação e humanização dos cuidados de saúde no Hospital Tondela-Viseu, que neste preciso momento se destaca no apoio às consultas externas.

Esta cerimónia contou com várias dezenas de Voluntários da nossa Associação, que não quiseram deixar de estar presentes pois consideram esta iniciativa de elevado valor moral e social, contribuindo para dignificar os valores defendidos por esta Associação em prol dos utentes do Hospital Tondela-Viseu.

No contexto da pandemia COVID-19, os Voluntários são elementos cruciais no combate à doença, como reconhecido pelo «Plano Estratégico de Preparação e Resposta» da Organização Mundial de Saúde.

Este dia foi implementado através da Resolução 40/212 da Assembleia Geral da ONU, a 17 de dezembro de 1985.

