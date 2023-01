Número de visitantes do Museu do Caramulo aumentou 70% em 2022

O número de visitantes do Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, aumentou 70% em 2022, tendo ultrapassado a marca dos 30 mil, em resultado da aposta numa “programação relevante, diferente e continuada”, anunciou a instituição.

Tutelado pela Fundação Abel e João de Lacerda, o museu promoveu, em 2022, as exposições temporárias “Um século de motos”, “The colour of motorsport”, “O regresso dos supercarros” e “A arte da generosidade”, eventos como o Caramulo Motorfestival (que contou com 40 mil participantes) e a abertura do Caramulo Experience Center.

“Estes números são o resultado de uma aposta forte que o Museu do Caramulo tem vindo a fazer numa programação relevante, diferente e continuada, tanto em exposições como também em eventos, fazendo com que os visitantes se mantenham ligados a nós e com vontade de nos visitarem de forma regular”, considerou a direção do Museu do Caramulo, numa nota enviada à agência Lusa.

Segundo a direção da instituição, “além da forte programação, as obras de restauro ao claustro do século XVIII e as obras de reabilitação das salas de exposição da coleção de arte também contribuíram para o relançamento do Museu do Caramulo e atração de visitantes”.

O Museu do Caramulo, que tem quase 70 anos de existência e já foi visitado por mais de um milhão e meio de pessoas, alberga uma coleção de arte, uma coleção de automóveis, motos e bicicletas e uma coleção de brinquedos antigos.

Desde 2022, o museu estende também a sua atividade ao Caramulo Experience Center, um polo museológico dedicado à paixão motorizada.

O Museu do Caramulo também produz, de forma regular, exposições temáticas e temporárias e organiza vários eventos, de que são exemplo o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Freedom of Speed, o Museu na Rua, o Rider – Passeio de Motos Clássicas e a Corrida dos Fundadores by Cartrack.