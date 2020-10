Novos desafios do processo de ensino-aprendizagem das Línguas Estrangeiras no Ensino Superior no Politécnico de Viseu

Estão abertas as inscrições para apresentação de comunicações no colóquio internacional “Inovação Pedagógica, Ensino Superior e Línguas Estrangeiras”, uma iniciativa do projeto JASM do Centro de Investigação do Politécnico de Viseu, a decorrer no próximo dia 26 de novembro, em formato virtual.

O Colóquio Internacional “Inovação Pedagógica, Ensino Superior e Línguas Estrangeiras”, que terá lugar no dia 26 de novembro, em formato virtual, é uma iniciativa do projeto “JASM: Janela Aberta Sobre o Mundo: línguas estrangeiras, criatividade multimodal e inovação pedagógica no ensino superior”, desenvolvido no âmbito do CI&DEI – Centro de Estudos em Educação e Inovação do Politécnico de Viseu (PV) por investigadores de todas as escolas superiores do PV e de outras instituições de ensino superior, nacionais e estrangeiras.

A submissão de propostas de comunicação está aberta até 30 de outubro, através do email: abstract@esev.ipv.pt. Todas as informações sobre o programa e as inscrições estão disponíveis aqui.

“Inovação Pedagógica, Ensino Superior e Línguas Estrangeiras” pretende ser “um momento de reflexão sobre questões como sejam a relação entre línguas estrangeiras no Ensino Superior, a pedagogia ativa e inovadora e o futuro profissional dos estudantes”, esperando-se com este evento, “promover a informação e o debate” sobre a matéria em análise.

A identificação dos “novos desafios do processo de ensino-aprendizagem das Línguas Estrangeiras no Ensino Superior, em função da realidade atual e da evolução do mercado de trabalho” e o incentivo das “boas práticas interdisciplinares para motivar o aluno a desenvolver saberes, saber-fazer, saber-ser e saber-atuar num trabalho colaborativo e cooperativo” são alguns dos objetivos do Colóquio, aos quais se acrescenta a necessidade de “debater a importância das Línguas Estrangeiras como motor de desenvolvimento pessoal, profissional e cultural”.

Anne Sophie Celine Martín (“La enseñanza a distancia como plusvalía para el aprendizaje activo”), Marieke de Koning (“Body and Voice in the language classroom: the THEMPPO approach”) e Ricardo Casañ Pitarch (“The use of Video Games in the Foreign Language Classroom: A Case Study with Guadalingo”) são os convidados internacionais do Colóquio, aos quais se juntarão Véronique Delplancq e José Pereira do Politécnico de Viseu, CI&DEI, para a “Apresentação do projeto JASM”.

Projeto JASM

A inovação pedagógica está no centro das prioridades do ensino superior. O aperfeiçoamento nas línguas estrangeiras (LE) não escapa a este questionamento. O projeto JASM visa desenvolver uma experiência de pedagogia ativa na Escola Superior de Educação de Viseu, com alunos do curso de 1º ciclo em Comunicação Social, inscritos nas várias unidades curriculares de LE no sentido de promover a aquisição de competências multilingues e o desenvolvimento duma consciência plurilingue graças à mobilização das várias dimensões da linguagem, num trabalho criativo, colaborativo e interdisciplinar. Destaca-se neste projeto a questão da interdisciplinaridade, aliando as LE à arte digital.