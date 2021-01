Nota de Pesar

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) vem manifestar publicamente o mais profundo pesar pela morte da médica especialista em Ginecologia e Obstetrícia, Rosa Calisto, aos 70 anos, vítima direta da doença Covid-19. A SRCOM lamenta profundamente a perda desta médica e, perante esta dolorosa notícia, associa-se a todos os médicos que cuidam e salvam vidas neste momento tão complexo e difícil.

Rosa da Conceição Matias da Rocha Calisto nasceu em Ílhavo no dia 1 de julho de 1950. Viveu parte da infância em Águeda e Aveiro antes de fixar residência em Coimbra. Trabalhou 20 anos no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra Francisco Gentil E.P.E., até 2007. Com pós-graduação em Oncologia Ginecológica, exerceu Medicina desde 1974, ano em que terminou a licenciatura na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Inscreveu-se na Ordem dos Médicos em 1975. Exerceu funções no IPO Coimbra, nos hospitais e maternidades de Coimbra, Aveiro, Faro, Cidade da Praia (Cabo Verde) e Lichinga (Moçambique).

Dedicou-se à escrita poética, um género literário com que acreditava “melhorar o mundo”, segundo disse à agência Lusa. A sua poesia está publicada nos livros “Estados D’Alma” (2003) e “De mãos dadas com o vento” (2011).

Nesta hora de grande tristeza e dor, a SRCOM assume “o compromisso e o imperativo moral de continuar a defender os médicos, a Saúde e os doentes”, afirma o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que, em nome da Ordem dos Médicos, endereça os mais sentidos pêsames à família, amigos e colegas da Dr.ª Rosa Calisto.