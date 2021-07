No Douro Sul cresce a rede de instituições parceiras Humanitar

O Douro Sul está a ficar mais rico, por estar mais humanizado, mais próximo e atuante.

O Aldeias Humanitar, com um modelo operacional único em Portugal, já faz intervenção

a centenas de pessoas nos 10 concelhos desta região, com aproximadamente 100 000

habitantes, com um elevadíssimo índice de envelhecimento e mais de um milhar de

idosos em situação de isolamento e ou vulnerabilidade, sem qualquer retaguarda e

apoio.

O Aldeias Humanitar fez novas parcerias no Douro Sul que alargam horizontes.

Estiveram presentes nesse evento a testemunhar e incentivar, o Presidente da Câmara

Municipal de Lamego, Ângelo Moura, o Comandante do Comando Territorial de Viseu

da GNR, Coronel Vitor Assunção, o Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto, e

ainda outras entidades com relevante papel na região.

Foram estabelecidas parcerias com a Obra Kolping Portugal, contemplando o

desenvolvimento de ações de apoio às pessoas e também a instalação de uma base de

trabalho em Lamego; com o CLDS de Lamego, um novo parceiro para que em conjunto

se procure maior eficácia na sinalização de situações problemáticas de famílias; com a

ESTGL, Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, que estabelece uma

proximidade com a comunidade académica, abrindo portas para um movimento de

voluntariado jovem Humanitar e a partilha de conhecimento e desenvolvimento da

ação social na região.

O Aldeias Humanitar consolida também a sua intervenção no âmbito da parceria com a

Guarda Nacional Republicana. Com esta instituição da segurança, da confiança e da

humanização, a intervenção humanitar chega a muitos mais idosos em situação de

isolamento e vulnerabilidade, num modelo inovador de intervenção conjunta, de

segurança e cuidados de saúde e amparo social – Security & Healthsocialcare.

Os Enfermeiros Humanitar, integrados na Proteção Civil Municipal, têm trabalhado no

combate à pandemia, com processos de testagem, e em Unidade do Serviço Nacional

de Saúde no processo de vacinação.

O Aldeias Humanitar tem como suporte estrutural já os Municípios de Sernancelhe,

Penedono e Tabuaço, e, desde o primeiro momento, a generosidade que transforma

vidas, da Fundação da Caixa Agrícola do Vale do Távora e Douro e o suporte técnico e

científico dos voluntários da Agência Social do Douro, estando em processo de

aproximação a outros municípios e outras instituições e organismos.

A Intervenção Humanitar de saúde e amparo social, absolutamente gratuita para as

pessoas amparadas, tem contado também com o apoio de outras grandes instituições,

como são exemplo a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação la Caixa / BPI, o Banco

Wizink, a Roche e o Bazar Diplomático.

Relembra-se que o Aldeias Humanitar obteve desde os primeiros passos o Alto

Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. Foi vencedor do Prémio

Healthcare Excellence da APAH – Associação Portuguesa de Administradores

Hospitalares. E, uma grande marca neste percurso ainda curto, foi também vencedor do

Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República.

Este projeto humanitário de saúde e amparo social pretende revolucionar os modelos

de apoio às pessoas no interior de Portugal, mobilizando as instituições da comunidade,

juntas de freguesia e municípios, que já fazem um excelente trabalho, mas urge

concretizar uma rede de cuidados em casa de saúde e amparo social.

Brevemente o Aldeias Humanitar dará início ao projeto piloto nacional do Cuidador

Comunitário / Comunidades Amparadas, que será uma nova resposta de amparo em

permanência nas comunidades.