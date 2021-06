Nadadores do Académico fortíssimos no Zonal Norte

Joana Cardeal no melhor de sempre e André Moura a regressar aos

bons velhos tempo, foi assim que os Academistas se mostraram no

Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra. Em Juniores a Rainha foi

Beatriz Cardeal com pote medalhas conquistadas.

Os Academistas foram a Coimbra disputar o Zonal de Juvenis, Juniores

e Seniores e estiveram num plano incrível, com marcas e vitórias fantásticas.

Os Academistas somaram a fabulosa cifra de 17 medalhas, numero

francamente valioso, para uma competição de cariz Nacional. Estiveram no

Complexo Olímpico de Piscinas de Coimbra 47 Clubes, com 363 nadadores, a

disputar a primeira grande competição de 2021.

Joana Cardeal nadou nas suas melhores marcas de sempre, fazendo já

esquecer o período de confinamento obrigatório, sem treino de água. Foi muito

forte na prova de 200 Estilos, com um novo máximo pessoal em piscina de 50

metros e foi cerebral na vitória absoluta, nos 800 Livres em 9,04,67s, batendo

toda a concorrência de forma bem planeada, nos metros finais, para gaudio

dos presentes.

André Moura volta a nadar no seu melhor de sempre, dominador nas

provas de bruços, com 29,72s aos 50 Bruços, sendo Vice-Campeão Absoluto

nos 100 Bruços, com a marca de 1.05.03s. A prova foi fantástica, com os

atletas do Braga, Académico e FCPorto a chegarem na mesma braçada,

fazendo se a diferença entre os três, apenas por décimos de segundo, fazendo

um pódio Sénior de grande valor.

Beatriz Cardeal foi a mais medalhada dos Viseenses e de todo o torneio,

com oito medalhas conquistadas. O título Júnior nos 1500 Livres, com o tempo

de 17,48,10s, foi o mote para um campeonato muito bem conseguido. A

Nadadora do Académico está cada vez mais a ganhar o seu espaço a nível

Nacional, sendo já uma referência nalgumas provas.

Nuno Sousa esteve também num bom plano, com novos records

pessoais nos 50(28,64s) e 100(1,01,86s) Costas e o Bronze nos 200 Costas, a

confirmar também a boa fase em que se encontra.

Em Juvenis Madalena Figueira esteve em evidência, com dois bronzes,

nos 200 Estilos e 200 Mariposa. Os restantes apurados dos Academistas foram

Tiberius Neagu, Pedro Dias, André Pires, Luana Carrilho, Daniela Garrido e

Beatriz Lourenço, que cumpriram, com novos records pessoais, a maioria deles

na sua estreia em provas de nível Nacional.

A equipa principal do Académico competirá já no próximo fim de

semana, nas piscinas da Campanhã, no Porto, onde se disputará o Meeting

Internacional do Porto. Entre os nomes mais sonantes está a seleção

Espanhola e todas as melhores equipas Portuguesas, onde os Academistas

tentam entrar nas finais, tentando depois a possibilidade de estar no pódio.

Cadetes nadaram em Espinho

A equipa de cadetes do Académico nadou também este fim de semana,

em Espinho, onde se disputou o segundo Torregri da época, organizado pela

ANCNP, com a presença de 13 Clubes e 131 jovens atletas.

Nesta que foi a primeira competição pós confinamento para este

escalão, os Viseenses escalaram para ir ao Torregri Alice Rodrigues, Lara

Oliveira, André Ferreira, Duarte Silva, Martim Prazeres, Afonso Oliveira,

Manuel Gomes, Gabriel Correia, Tomás Sousa, Guilherme Pereira, Guilherme

Oliveira e Rafael Fernandes.

A alegria no rosto destes jovens golfinhos foi a maior vitória de todos os

clubes, destacando-se ainda como nota positiva a capacidade técnica dos

atletas de Viseu. O foco dos treinadores com este grupo de trabalho é

essencialmente criar rotinas e gosto pela natação, para que se consiga fazer

face a dois anos de pouco trabalho e competição nestes escalões.

Os responsáveis Academistas sentiram a necessidade que estes jovens

tinham de voltar a competir, havendo por isso a necessidade de participar no

máximo de competições possíveis, até ao final da época, voltando às provas já

nos próximos dias 19 e 20 de junho, para o terceiro Torregri, em Calvão,

Vagos.