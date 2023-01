O Museu Municipal de Oliveira de Frades acolhe no sábado um espetáculo de ‘stand up comedy’ com Rúben Marques, que tem como convidados Pedro Correia, Mário Videira, Afonso Fortunato, João Alves e João César.

Segundo um comunicado de imprensa da autarquia, o serão é organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Oliveira de Frades (ACROF) e conta com o apoio da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães.