Museu Municipal de Oliveira de Frades acolhe espetáculo de magia

O Museu Municipal de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, acolhe no próximo sábado “um espetáculo de magia, humor e diversão de Bruno Santos”, que marca o arranque da segunda edição do projeto municipal “Aldeias Mágicas”.

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades explica numa nota de imprensa que o espetáculo “a magia vai ao museu” integra o projeto “Aldeias Mágicas” que, “à semelhança do ano passado, irá percorrer as oito freguesias do concelho.

“O objetivo é proporcionar momentos de entretenimento e diversão a toda a comunidade”, defende o executivo municipal que avisa para a necessidade de reservar bilhete, apesar da gratuitidade do espetáculo.