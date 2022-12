Museu do Imaginário Duriense expõe 46 anos de história da Granja do Tedo, em Tabuaço

O Museu do Imaginário Duriense acolhe a exposição “46 anos de história do Rancho Folclórico da Granja do Tedo”, que integra trajes, figuras históricas e reproduções da vida da aldeia histórica do concelho de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu.

Segundo um comunicado de imprensa, “além do cancioneiro típico da aldeia da Granja do Tedo, estão também expostos alguns instrumentos musicais, alfaias agrícolas, artefactos comuns e o destaque para os trajes autênticos e fielmente reproduzidos, guardados e devidamente organizados pelos responsáveis do rancho”.

“A iniciativa acaba por ser, antes de mais, um tributo a todas as pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para o nascimento deste projeto, em 1976, a sua história e a sua continuidade”, defendeu o executivo da Câmara Municipal de Tabuaço.

A mostra no Museu do Imaginário Duriense sobre os 46 anos de história do Rancho Folclórico da Granja do Tedo pode ser visitada de segunda a sexta-feira, até 17 de fevereiro de 2023.