Município de Viseu evoca 25 de abril na fachada dos Paços do Concelho

Telas exprimem homenagem aos Capitães de Abril de Viseu

Devido à obrigatoriedade de confinamento social, imposto pelo estado de emergência que vigora em Portugal, o 46.º aniversário do 25 de abril não será assinalado em Viseu no formato habitual, com uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal.

“Este 25 abril será vivido de forma atípica pelo combate a esta Pandemia do COVID-19 que nos obriga ao isolamento social. Mas embora estejamos confinados no espaço, nunca como hoje fez tanto sentido evocar o dia fundador da Liberdade”, explica o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques.

Desta forma, o Município assinalará o 46.º aniversário do 25 de abril com a colocação de duas tarjas de grandes dimensões na fachada do edifício dos Paços do Concelho, onde se evocam os cinco capitães do Regimento de Infantaria de Viseu que estiveram envolvidos nas operações militares: Gertrudes da Silva, Arnaldo Costeira, Aprígio Ramalho, António Ferreira do Amaral e Amândio Augusto.

A segunda mensagem transcreve o poema “25 de Abril” de Sophia de Mello Breyner Andresen: “Esta é a madrugada que eu esperava/ O dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio/ E livres habitamos a substância do tempo”.

Neste 25 de abril, o Município de Viseu partilhará também nas sua redes sociais uma mensagem gravada do Presidente da Câmara. Já no sítio eletrónico da Câmara serão disponibilizados depoimentos escritos do Presidente da Assembleia Municipal e dos representantes dos partidos com assento neste órgão.