Município de Viseu avança com novo concurso para criação do CRO | Canil e Gatil

O Executivo municipal aprovou hoje os critérios do novo concurso para a construção do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Viseu, depois das dificuldades sentidas no lançamento do primeiro procedimento concursal. “Infelizmente, esta tem sido uma situação recorrente nos últimos meses, que passa pela falta de mão-de-obra e aumentos brutais no que respeita às matérias-primas. O Município de Viseu, assim como muitos outros, tem sentido grandes dificuldades no lançamento de obras devido a estes fatores”, explica o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu, João Paulo Gouveia.

O Município de Viseu definiu hoje as peças de procedimento, júri do procedimento, gestor do contrato, cabimento, fundamentação do preço base, critério de adjudicação e abertura de procedimento de concurso, que espera que agora resulte na adjudicação de mais este investimento, que rondará os 400 mil euros e tem um prazo de execução de 189 dias. O novo CRO | Canil e Gatil de Viseu, que ficará situado junto ao recinto da Feira do Gado, em Rio de Loba, visa dar resposta ao elevado número de animais que existem no concelho e fazer face a situações que podem colocar em risco a segurança, higiene e saúde pública.

“O número de animais errantes recolhidos pela autarquia, juntamente com a Associação Cantinho Animais Abandonados de Viseu, já ronda os 800 por ano, o que demonstra bem a necessidade de uma estrutura como o CRO. Trata-se de um espaço fundamental para assegurar o controlo premente dos animais de companhia e prevenir ameaças à saúde pública”, explica João Paulo Gouveia, responsável pelos pelouros das Freguesias e Desenvolvimento Rural, Equipamento Rural e Urbano. Saliente-se que os CRO têm por objetivo sanitário primordial a vigilância de zoonoses graves, como é o caso da raiva, quase sempre mortal, e o controlo da propagação de outras como leishmaniose, equinococose/hidatidose, sarnas e tinhas. Estas doenças podem transmitir-se ao Homem, constituindo por isso problemas de Saúde Pública.

O projeto desenvolvido pela autarquia para o CRO de Viseu, prevê um pavilhão de serviços que inclui enfermaria, sala de esterilização, sala de recobro, sala de limpeza e lavagem de animais, sala de lavagem de material, gabinete Médico Veterinário, sala de arrumo de equipamento para captura de animais e sala de pessoal e vestiário. Paralelamente, o espaço será também dotado de um pavilhão de alojamento de animais, com boxes que podem alojar cerca de 60 a 70 canídeos e felídeos, uma boxe para outras espécies, quando necessário (equídeos ou outros), três celas para animais perigosos, duas celas de quarentena e uma cela de maternidade. A obra contará com uma comparticipação de 50 mil euros prevista em no Orçamento de Estado.

Recorde-se que o Município de Viseu tem vindo a apostar na criação de infraestruturas com benefícios claros para os animais e os seus donos, para além do investimento em campanhas de esterilização e diversos protocolos com associações ligadas ao setor. “Reconhecemos a importância da promoção do bem-estar animal, sobretudo no que respeita a canídeos e felinos, para melhoria das condições de vida, nomeadamente para o bem-estar físico e psíquico das populações, como aliás é proclamado pela UNESCO na Declaração Universal dos Direitos dos Animais”, conclui Conceição Azevedo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Viseu.