O Auditório Municipal de Tondela vai acolher, no próximo dia 27, uma ação de formação sobre o tema “Desafios na perturbação do espetro do autismo”.

Organizada pela câmara, a formação destina-se aos assistentes operacionais do setor da educação e terá como formadoras a pediatra de neurodesenvolvimento Alexandra Oliveira e a psicóloga Cátia Café.

As inscrições estão abertas até à próxima sexta-feira.