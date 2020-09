MUNICÍPIO DE TAROUCA ISENTA PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES E SUBSIDIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

O Município de Tarouca irá continuar a privilegiar a aposta na educação e formação das crianças e jovens do concelho, prosseguindo com a implementação de um conjunto de medidas variadas e abrangentes de apoio ao ensino que promovam uma efetiva igualdade de oportunidades ao acesso e sucesso escolares. No período que antecede o arranque de um ano letivo que vai apresentar desafios únicos, a autarquia destaca o investimento que está a ser feito nas escolas do concelho, nomeadamente no que diz respeito à limpeza e higienização reforçada dos espaços escolares e adoção de medidas de prevenção e combate à propagação da COVID19.

No ano letivo 2020/2021 as refeições escolares permanecerão gratuitas para todas as crianças e alunos que frequentam o Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Também aos alunos do 1º ciclo do ensino básico com escalão A e B será atribuído um subsídio para aquisição dos cadernos de atividades e material escolar, e como tem sido prática dos últimos anos, o transporte escolar será gratuitamente assegurado a todos os alunos do 1º ao 12º ano.