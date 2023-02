Município de Tabuaço capacita colaboradores no setor do turismo

A Câmara Municipal de Tabuaço vai capacitar colaboradores do setor turístico através de conteúdos formativos que contribuam para acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivo território.

Foi assinado na semana passada entre a Câmara Municipal de Tabuaço e o Turismo de Portugal o protocolo de colaboração no âmbito do programa Formação +Próxima. O acordo, representado por Anabela Oliveira enquanto Vereadora com o pelouro do Turismo do Município e Luís Miguel Duarte, na qualidade de Diretor de Escola de Hotelaria e Turismo do Douro Lamego, tem como finalidade estimular a economia e a atividade turística local através de várias áreas de formação.

O programa Formação + Próxima, conta com formações gratuitas para empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais do sector turístico e procura acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivos territórios, capacitando autarquias e agentes por meio de processos de capacitação e atualização de conhecimentos.

Assinado o protocolo, a autarquia avança agora para a elaboração de um diagnóstico de necessidades de formação específicas, criando posteriormente um plano de formação capaz de responder às necessidades da atividade turística do concelho.