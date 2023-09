Município de Sátão financiado com 400 mil euros para Bairros Comerciais Digitais

A Câmara Municipal de Sátão, distrito de Viseu, foi financiada com 400 mil euros para investir na iniciativa Bairros Comerciais Digitais, após a aprovação de uma candidatura enquadrada no Programa Comércio Digital.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia hoje divulgada, o programa faz parte da Transição Digital da Componente 16 – empresas 4.0, do Plano de Recuperação e Resiliência, ao qual o Município de Sátão se candidatou e vai gerir e administrar o financiamento enquanto líder do projeto B(u)y Sátão.

“Será valorizado, revitalizado e modernizado o comércio e serviços de proximidade, através da digitalização do ecossistema empresarial aí instalado”, adianta o executivo municipal.

A nível nacional registaram-se 160 candidaturas e foram aprovadas 95, com uma dotação de 77,5 milhões de euros, dos quais para um total de 25 mil estabelecimentos do setor do comércio e serviços.