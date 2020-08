O Município de Sátão assinalou o Feriado Municipal, oferecendo um programa cultural diversificado, procurando ir de encontro ás expectativas de toda a população. Sempre com a máxima segurança e responsabilidade que o momento que vivemos impõe, as atividades decorreram entre os dias 20 e 23 de agosto, possibilitando desta forma um entretenimento diferente e criativo aos seus munícipes, que puderam acompanhar todos os momentos em direto, através da transmissão efetuada no facebook do Município.