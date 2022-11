Município de São João da Pesqueira vence candidatura à organização do III Concurso Cidades do Vinho

O município de São João da Pesqueira venceu a candidatura à organização do III Concurso Cidades do Vinho, que se realizará entre 05 e 07 de maio do próximo ano, com a participação de um júri de 35 especialistas.

Sucessor do município de Setúbal, São João da Pesqueira (distrito de Viseu) promoverá este evento, no qual “estão a concurso os vinhos da maioria dos produtores nacionais de cerca de cem concelhos”, e ao qual “importantes personalidades do setor se associam e integram o júri e as comissões científica e de honra”, sublinha a autarquia.

Este concurso é uma organização conjunta da Associação de Municípios Portugueses do Vinho e da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal e conta com o alto patrocínio da Presidência da República e o apoio institucional do Ministério da Agricultura.