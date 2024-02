Município de São João da Pesqueira celebrou Dia Internacional do Vinho do Porto

O Dia Internacional do Vinho do Porto foi celebrado pelo município de São João da Pesqueira, que pretendeu reafirmar a importância do vinho e da vinha para o concelho.

As comemorações decorreram no Museu do Vinho, “um museu do território que simbolicamente neste concelho representa um fiel depositário da história ancestral do vinho na nossa região, seus contextos e complexidades, numa associação feliz entre o passado e o futuro, o conhecimento e a cultura”, referiu.

Este foi o quarto ano em que este município do distrito de Viseu comemorou o Dia Internacional do Vinho do Porto, na presença de personalidades e amantes do vinho e de representantes de várias instituições.