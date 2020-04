MUNICÍPIO DE S. PEDRO DO SUL APOIA ALUNOS DO CONCELHO COM EQUIPAMENTO INFORMÁTICO

A Câmara Municipal, em articulação com os Agrupamentos de Escolas do concelho, vai proceder ao empréstimo de 43 computadores aos alunos, com os escalões A e B, do 9.º, 10.º, 11.º e 12.º ano, da Escola Secundária de S. Pedro do Sul.

Relativamente ao Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, a autarquia vai proceder ao empréstimo de 10 computadores aos alunos do 2.º e 3.º ciclo (5.ª ao 9.º ano), com os escalões A e B.

O Municipio está ainda a proceder à aquisição de 65 modems de internet para estes alunos, disponibilizando todo o apoio informático para a instalação nos domicílios dos equipamentos referidos, bem como para todas as famílias que o solicitem.

Esta medida tem como objetivo apoiar os alunos no contacto com as escolas no âmbito do ensino à distância.