Município de Oliveira de Frades promove ciclos pedestres até setembro

Com início agendado para o dia 25, o ciclo de percursos pedestres promovido pela Câmara Municipal de Oliveira de Frades vai até setembro e decorrerá durante os fins de semana, anunciou a autarquia.

O ciclo inicia com a inauguração do Trilho do Vouga, no dia 25, que “será feito em duas etapas devido à sua extensão” e, assim, no sábado, “será percorrido o troço entre Virela e Ribeiradio e, no domingo, será feito o percurso entre Fornelo e Sejães”.

Assim, “dotados de um vasto património natural, histórico e cultural, os percursos têm data marcada para os dias 25 e 26 de fevereiro (Trilho do Vouga), 12 de março (Rota dos Cabeços) e 16 de abril (Rota dos Caminhos com Alma)”, divulgou.

Mais tarde, são em 14 de maio (Rota dos Rios e Levadas), 04 de junho (Trilho do Vouga – parcial, Fornelo/Sejães), 17 de junho (Rota das Poldras), 23 de julho (Rota do Gaia) e 23 de setembro (Caminhada noturna – S. João da Serra).

