Município de Moimenta da Beira assina protocolo para torneio de andebol

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, anunciou hoje que assinou um protocolo com a Federação de Andebol de Portugal para a realização do torneio “Terras do Demo”, em janeiro de 2024.

Segundo um comunicado de imprensa, “Portugal e Dinamarca protagonizam o ‘Troféu Terras do Demo’, no escalão de sub-18 masculino, com dois jogos em janeiro, a disputar no Pavilhão Municipal de Moimenta da Beira”.

“Os jogos Portugal – Dinamarca, que poderão ser acompanhados em direto através da andeboltv, estão agendados para o dia 05, pelas 15:00, e, no dia 06 de janeiro, pelas 16:30”.