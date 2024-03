Município de Mangualde atinge maior número de bolseiros do ensino superior

O município de Mangualde, no distrito de Viseu, tem este ano letivo 53 bolseiros do ensino superior, mais nove comparativamente ao anterior e o maior número desde que a medida foi implementada.

O total da verba atribuída foi de 17.500 euros.

“Trata-se de um aumento de 40 por cento”, afirmou o presidente da Câmara, Marco Almeida, adiantando que, no próximo ano letivo, é sua intenção “aumentar ainda mais este valor”.

As bolsas destinam-se a quem frequenta um curso que confira o grau de licenciatura, com ou sem mestrado integrado, e são atribuídas em função dos rendimentos anuais do agregado familiar.