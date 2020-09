Município de Fornos de Algodres estende oferta de licenças digitais da Plataforma Escola Virtual da Porto Editora a todos os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade

Dando continuidade à aposta na educação, que continua a ser uma das principais prioridades do executivo tendo em vista o desenvolvimento estratégico do concelho, a Câmara Municipal de Fornos de Algodres decidiu alargar, para o ano letivo 2020/2021, a oferta das licenças digitais da Plataforma Escola Virtual da Porto Editora a todos os alunos do 1º ao 12º ano de escolaridade.

Depois de testado em diferentes níveis de ensino e dada a imprevisibilidade daquilo que será o ano escolar, tendo em conta que se vive um período de incerteza devido ao surto da Covid-19, considerou o executivo municipal importante efetuar este investimento em prol das crianças do Concelho.

A aposta da autarquia de Fornos de Algodres neste projeto tem como objetivo dotar alunos, pais e professores de ferramentas digitais que possam contribuir não só para a melhoria da qualidade da aprendizagem, mas também para a adaptação das crianças a um novo mundo, claramente marcado pela revolução tecnológica em curso.