Município de Cinfães apoia associativismo em cerca de 150 mil euros

A Câmara Municipal de Cinfães, no norte do distrito de Viseu, entregou cerca de 150 mil euros a diversas associações não federadas do concelho ligadas à cultura e desporto, anunciou hoje em comunicado de imprensa.

Cinco bandas marciais do concelho receberam um total de 75 mil euros, anunciou o executivo municipal, liderado por o socialista Armando Mourisco, e 10 grupos de folclore receberam, na globalidade, 31 mil euros.

Segundo a nota de imprensa, a Câmara de Cinfães “também já transferiu o subsídio para as coletividades Desportivas e Recreativas não federadas, ou seja, foram perto de 44 mil euros para 25 associações contempladas”.