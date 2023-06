Mostra em Moimenta da Beira promove gastronomia e vinho locais no fim de semana

A primeira edição do “Terras do Demo Wine & Food” vai promover, no próximo fim de semana, a gastronomia e vinhos da região de Moimenta da Beira e ajudar o associativismo local, disse hoje o presidente do município.

“Vamos ter uma diversidade enorme de gastronomia, porque sabemos que as nossas associações têm imenso jeito para fazer iguarias e, nesse sentido, lançámos-lhes esse apelo”, adiantou, à agência Lusa, Paulo Figueiredo.

O presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, distrito de Viseu, sustentou que, “desta forma, além de se poderem provar iguarias típicas do concelho, também as associações são ajudadas financeiramente”.

“O município promove o evento, dá todo o apoio logístico, e as associações vendem os seus produtos – e cada localidade tem especialidades muito boas – de forma a angariarem um dinheiro extra para as suas instituições”, sublinhou.

“As pessoas sabem fazer muitos pratos diferentes, que não se comem no dia-a-dia, iguarias muito específicas das suas localidades” e, assim, “o município promove um encontro de todos para o público usufruir”.

O autarca disse ainda à agência Lusa que são 15 as associações que confirmaram a sua presença, neste fim de semana, na praceta Comandante José Requeijo, e, com elas, estarão também numa “grande montra” os vinhos da região do Távora.

“Em Moimenta da Beira não temos muitos produtores de vinho ou engarrafadores, mas temos a nossa cooperativa que tem dimensões enormes, talvez das maiores do norte do país”, afirmou.

Paulo Figueiredo defendeu que “o espumante Terras do Demo, que mais vende a nível nacional, e os vinhos Terras do Demo e Fraga da Pena são muito fortes e que vão estar no evento para acompanhar a gastronomia” local.

Inicialmente, referiu o autarca, estava “previsto para a altura da Páscoa” e acabou por ser adiado para agora e “a ideia é para no próximo ano se voltar a realizar e já com ajustes no que correr menos bem” nesta primeira edição.

Com um “investimento mínimo” por parte da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, uma vez que “é mais o apoio logístico que financeiro”, o presidente da autarquia defendeu que “o importante é divulgar as instituições e possibilitar que ganhem dinheiro” com isso.

Ainda assim, Paulo Figueiredo adiantou que espera “uma grande afluência” de pessoas, uma vez que no sábado se realiza a segunda edição do Demo Wolves Trail Moimenta da Beira e, ao final do dia, desfilam as marchas dos Santos Populares.