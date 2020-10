Montebelo Golfe abre percurso de FootGolf

O Montebelo Golfe, em Viseu, vai passar a dispor de um percurso de FootGolf, um desporto em crescimento a nível internacional, com o “pontapé de saída” a ser dado no próximo dia 31 de outubro, data em que a nova modalidade fica disponível no campo da Visabeira Turismo.

O FootGolf é um jogo praticado com uma bola de futebol (n.º5), em campos de golfe, com o objetivo de chutar a bola com o pé a diversas distâncias, desde o ponto de partida (tee), até ao buraco (ghole), no menor número de chutos possível. Para atingir este objetivo é necessário aliar a potência e a precisão, de forma estratégica.

O percurso do Montebelo FootGolf conta com 18 buracos, que correspondem ao percurso Buçaço (buracos 19 a 27) do campo de golfe. É um Par 66, com buracos Par 3, 4 e 5. Significa isso que para se jogar no Par do campo, deve ser concluída a volta com 66 “chutos”. Obtém melhor resultado o “footgolfer” (designação dos jogadores) que terminar os 18 buracos com o menor número de pontapés na bola.

Para completar 18 buracos, o jogador demora em média entre duas a três horas, estimando-se que em Portugal, atualmente, exista um milhar de praticantes. Tendo surgido na Holanda em 2009, o “FootGolf” é jogado em cerca de 100 países, tendo já sido disputados três campeonatos mundiais.

O “dress code” do “footgolfer” é composto por calções de golfe ou bermudas e meias de cano alto, polo com gola, boné normal ou de golfe e calçado indoor ou sapatilhas para relva sintética.

Os interessados em aprender a jogar FootGolf e conhecer as regras da modalidade deverão entrar em contacto com o 232 856 464, consultar www.montebelogolfe.pt ou dirigir-se ao Montebelo Golfe, localizado em Farminhão-Viseu.

Esta modalidade, que já desperta muito entusiasmo na região Centro de Portugal, defende como principais valores a lealdade e o respeito pelos outros, sendo proibido o uso de linguagem abusiva, bem como fumar ou ingerir bebidas alcoólicas.

Fernando Daniel Nunes, administrador executivo do Grupo Visabeira com o pelouro do Turismo, refere que “tal como aconteceu com o golfe, em que fomos pioneiros em 1997, com a abertura do campo Montebelo com 18 buracos e ampliado dez anos depois para 27 buracos, também agora somos pioneiros no FootGolf nesta região. Sendo uma modalidade em crescimento, estamos muito confiantes de que o Montebelo FootGolf passe a ser um campo de referência a nível nacional, beneficiando de um percurso de 18 buracos muito desafiante e com uma paisagem natural ímpar, enquadrada pelas serras da Estrela e do Caramulo. Por outro lado, ao introduzirmos o FootGolf no Montebelo em nada belisca a prática do golfe, já que o principal percurso – Caramulo (buracos 1 a 18) destina-se única e exclusivamente para a modalidade. Aproveito ainda para referir que, graças a toda a nossa estrutura (percursos de golfe e footgolf), club house e restaurante, além de outras áreas, é perfeitamente possível ter ao mesmo tempo competições das duas modalidades. Deixo o convite para virem até o Montebelo Golfe e contactarem com uma ou com ambas as modalidades”, concluiu o gestor.

MONTEBELO OPENING – PRIMEIRA COMPETIÇÃO DE FOOTGOLF NO DIA 14 DE NOVEMBRO

Depois da abertura, o Montebelo FootGolf receberá a primeira competição, organizada pela Federação Portuguesa de FootGolf, no dia 14 de novembro.

Esta prova que começa às 8h30 é aberta a jogadores federados, cuja participação tem o custo de 20 € e a não federados (25€ de participação a que acrescem 3€ de seguro desportivo). Os jogadores ficarão para a história do novo campo como participantes na primeira competição desta modalidade.

As inscrições podem ser efetuadas no Montebelo Golfe ou através do telefone 232 856 464 estando limitadas a 120 Jogadores.