Moimenta da Beira – Reabertura de Equipamentos Desportivos

Reabre a sala de musculação do ginásio e reiniciam as aulas de fitness no estádio, mas tudo com novas regras de segurança

A partir da próxima segunda-feira, 8 de junho, por Despacho do Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, reabre a sala de musculação do Ginásio do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, e reiniciam as aulas de fitness (workout), no Estádio Municipal. Mas tudo segundo novas regras de segurança. No caso do ginásio, as sessões de treino são por marcação telefónica antecipada e haverá diminuição de lotação e restrição de permanência dos utentes no seu interior; e no caso das aulas de fitness (workout), apesar de ser uma modalidade desportiva individual sem contacto físico, realizada ao ar livre e sem público, as aulas são também por marcação telefónica e com limite máximo de 30 utentes.

O levantamento faseado das restrições e a consequente reabertura progressiva da economia, nomeadamente ao nível dos serviços e instalações em espaços frequentados pelo público, acontecem neste processo de desconfinamento, de acordo com as orientações específicas da DGS, as normas específicas para utilização dos espaços, e sempre tendo em atenção o seu impacto na prevenção e contenção da atual crise pandémica.

