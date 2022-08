MOIMENTA DA BEIRA: Município organiza férias inclusivas para jovens do concelho

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira anunciou hoje que decorrem na última quinzena de agosto férias, destinadas a crianças e jovens entre os 06 e os 12 anos, “que promovam a inclusão, socialização e a interajuda entre crianças com e sem necessidades de saúde especiais”.

Segundo um comunicado de imprensa, as férias são fruto do projeto “Extra Movimento” que tem o “foco nas competências das crianças e jovens com necessidades especiais e que apresentam um desenvolvimento psicomotor típico”.

“Durante as férias inclusivas serão trabalhadas e desenvolvidas várias competências tais como a criatividade, o raciocínio lógico, a atenção, a imaginação, a comunicação, igualdade de género e de oportunidades, a autoestima, a autodeterminação e inteligência emocional”, destaca a nota de imprensa.

As crianças e jovens, continua o documento, terão ainda, entre outras atividades, musicoterapia, sessões de psicomotricidade, atividades físicas com associações de Moimenta da Beira, visitas e sessões na sala de Snoezelen.

O projeto “Extra Movimento” resulta do trabalho desenvolvido entre o município e outras entidades como, por exemplo, o Moimentaainovar – PIICIE, a psicomotricista Juliana Ferreira, o Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, a Artenave, a Casa do Povo de Leomil, o Clube de Desporto e Recreio, a Escola de Andebol de Moimenta da Beira.