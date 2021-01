Moimenta da Beira – Cancelamento da próxima Feira Quinzenal

O Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, determinou o cancelamento da próxima Feira Quinzenal que se iria realizar no dia 11 de janeiro de 2021. A decisão é fundamentada na “situação excecional que o país atravessa e a elevada proliferação de casos registados de contágio de covid-19, em particular o agravamento da evolução de casos positivos registados no Município de Moimenta da Beira e em vários dos Municípios vizinhos”.

O edil diz que “apesar de toda a consideração que merecem os feirantes, cuja atividade tem sido muito fustigada pela pandemia, se justifica a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à emergência da crise de saúde pública, que têm como objetivo minimizar a possibilidade de contágio no concelho”.