MOIMENTA DA BEIRA – Câmara dá vales aos munícipes para gastarem em compras no comércio local

É uma valorosa Campanha de Natal feita com o objetivo de apoiar e dinamizar especialmente a atividade local do concelho, mitigando os efeitos negativos da pandemia Covid-19.

No total, a Campanha de Natal 2020 “Moimenta Viva – Recuperar a Esperança”, que é promovida pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira, vai custar cerca de 200 mil euros, e decorrerá durante todo o mês de dezembro.

Visa, em especial, incentivar as compras no comércio local, unidades de alojamento, estabelecimentos de restauração e de bebidas aderentes, entre outras, através do desconto de vales a que os munícipes terão acesso. Só não estão abrangidos pela iniciativa os agentes económicos locais que comercializem combustíveis, bem como seguradoras e agências bancárias.

Mas a campanha, além do apoio ao tecido comercial do concelho, inclui também fortes ajudas às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, e um concurso de montras iluminadas que é retomado este ano, depois de um longo interregno. Há ainda a iluminação pública de Natal, alargada a todo o município, feita em parceria com as Juntas de Freguesias, e os sons natalícios.

“É importante que sejamos solidários com quem sempre esteve ao nosso lado”, sublinha o Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira.

“Estamos cientes que o Natal é uma altura do ano de grande importância para a generalidade dos negócios, em particular para o comércio local. Tendo presente esta realidade e a difícil situação que a nossa economia atravessa, entendemos avançar com a Campanha que permitirá, estou certo, incentivar as dinâmicas do comércio neste momento”, acrescenta o autarca.

É agora que mais precisamos de apoio, e é agora que o temos!