Miradouro da Varanda dos Carqueijais inaugurado nos 150 anos da Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã vai inaugurar o Miradouro da Varanda dos Carqueijais, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, no âmbito das comemorações dos 150 anos da cidade, no dia 20.

No mesmo dia será igualmente inaugurado o Centro de Inovação Social e distinguidas 12 personalidades do concelho que desempenharam um papel de relevo na história do concelho, sendo que a sessão solene terá menos convidados e um período de intervenções mais curto devido à pandemia da covid-19, explicou hoje o presidente daquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

“Não podíamos deixar de assinalar esta data tão importante e vamos fazê-lo seguindo todas as indicações e recomendações das autoridades de saúde, com uma cerimónia tão breve quanto possível, mas com a dignidade e respeito que marcam estas sessões e que a data nos merece”, afirmou Vítor Pereira, que falava aos jornalistas após a reunião do executivo.

O autarca frisou a importância das duas obras que vão ser inauguradas, lembrando que Centro de Inovação Social vai acolher diferentes serviços daquele município e que também contribuiu para a regeneração do centro histórico.

Por seu turno, o Miradouro da Varanda dos Carqueijais resulta da requalificação de uma zona com vista privilegiada para a Cova da Beira e que visa contribuir para atração de turistas para a cidade e para a região.

Com um investimento total que ronda os 270 mil euros e que inclui sete percursos pedestres, esta é também a primeira intervenção concluída no âmbito da rede de miradouros que está projetada para o concelho e que integrará o Miradouro do Alto dos Livros, o Miradouro do Covão e o Miradouro da Nave de Santo António.

No que concerne às distinções, será atribuída a medalha de prata de mérito municipal a 12 personalidades de reconhecido mérito, num gesto que visa “reconhecer” o contributo que cada uma teve para o “engrandecimento” da cidade e do concelho.

A escolha destas personalidades foi consensual e também tem como objetivo apresentar um “exemplo” à população em geral e, em particular aos jovens, de que o empenho em boas causas vale a pena e é reconhecido, afirmou Vítor Pereira.

A lista de homenageados conta como nomes como Maria Helena Barreiros Quaresma, 90 anos, ex-operária fabril e, desde há vários anos, presidente da Associação de Reformados da Covilhã.

Correia Saraiva, homem de causas sociais, que está ligado a diferentes instituições, é outro dos homenageados.

A título póstumo será homenageado Gabriel Raimundo, natural do Tortosendo, “antifascista” que esteve exilado em Paris.

António Rodrigues Assunção (professor e estudioso da história do movimento operário, com obra publicada), Rui Marques (empresário), João José Nunes (homem ligado aos seguros e também com obra publicada), também integram a lista.

Serão igualmente homenageados Elias Riscado (dirigente associativo), João Gomes (médico) José Gonçalves (GNR e um dos impulsionadores da Brigada de Montanha), Francisco Geraldes (desenhador e um apaixonado pela curiosidades da Covilhã), D. Luciano (bispo de Viseu, que esteve muitos anos na Covilhã) e José Manuel Amarelo (empresário e presidente durante longos anos do Centro de Alcoólicos Recuperados da Cova da Beira).