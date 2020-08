MINISTRA DA AGRICULTURA VISITA COOPERATIVA DE LEITE EM OLIVEIRA DE AZEMÉIS

“DEVEMOS APOSTAR NA INOVAÇÃO E NA CRIAÇÃO DE VALOR NO SETOR AGRÍCOLA E NA AGROINDÚSTRIA”

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, visitou, hoje, em Oliveira de Azeméis, as instalações da Proleite, uma importante cooperativa com mais de 50 anos de atividade. A visita integrou também a ida à unidade fabril de produção de compostos para a alimentação animal, ao laboratório técnico e à central fotovoltaica da Proleite.

Os dirigentes e os produtores de leite presentes apresentaram diversas soluções inovadoras desenvolvidas para a promoção e valorização dos produtos lácteos e as suas preocupações decorrentes dos efeitos socioeconómicos da pandemia COVID-19.

A titular da pasta da Agricultura referiu a importância deste setor para o conjunto da economia e para as exportações portuguesas. “No leite e na manteiga registamos soberania alimentar e produzimos mais do que aquilo que consumimos, mas, no caso dos iogurtes e dos queijos, não somos autossuficientes. Por isso, reforço, mais uma vez: devemos apostar na inovação e na criação de valor no setor agrícola e na agroindústria”.

Ainda neste contexto, Maria do Céu Antunes sublinhou que o Ministério da Agricultura está ao lado do setor para que, “em diálogo, sejam traçadas políticas públicas e respostas eficazes que sejam capazes de acrescentar qualidade de vida aos nossos territórios, esbatendo desigualdades e valorizando os quadros cada vez mais qualificados e inovadores”. A Ministra afirmou que “os desafios são grandes, nomeadamente no desenvolvimento de uma agricultura que se quer cada vez mais verde, para estarmos alinhados com os vários instrumentos e políticas a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial, sem comprometer a competitividade do setor e a resposta aos desafios societais que são colocados, designadamente com a alteração dos padrões de consumo”. Maria do Céu Antunes salientou ainda a relevância destes momentos de auscultação, designadamente no atual contexto: “Estamos aqui para ouvir o setor, para dialogar e debater com o setor, nomeadamente porque estamos, neste momento, a desenvolver aquilo que serão as linhas orientadoras da Política Agrícola Comum para o próximo ciclo de investimentos”.

Recorde-se que a produção de leite em Portugal tem um valor de 708M€, o que representa cerca de 9% da produção agrícola. O volume de produção tem-se mantido estável nos últimos 10 anos e mostrou grande resiliência e capacidade de adaptação durante esta pandemia.

