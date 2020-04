Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância

Serei o que me deres… que seja Amor

Mensagem da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Carregal do Sal

OLÁ,

A CPCJ de Carregal do Sal, na impossibilidade de comemorar o mês de Abril, com as atividades que estavam programadas, por causa da situação que todos vivemos causada pela Pandemia do COVID 19, não quis deixar de te lembrar a importância que a prevenção dos maus tratos na infância Tem na nossa sociedade.

Assim, enviamos um link (https://youtu.be/0R6QHIenNw4) da mensagem que Presidente da Comissão Nacional de Proteção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, Dra. Rosário Farmhouse, enviou para todas as crianças e jovens do nosso país.

De seguida podes ficar a conhecer a história do laço azul, que serve de imagem a esta campanha mundial de prevenção.

A comemoração do mês de abril como Mês da Prevenção dos Maus Tratos Infantis surge de uma história real passada nos Estados Unidos em 1989. Quando uma avó divulgou a história trágica dos maus-tratos dos seus netos.

Para despertar consciências e sobretudo “fazer com que as pessoas se questionassem”, a avó atou à antena do seu automóvel uma fita azul, a cor das nódoas negras resultantes das agressões dos seus netos. A fita servia de mote para contar os acontecimentos dramáticos e alertar para a problemática dos maus-tratos na infância.

Esse primeiro laço deu origem a um movimento, que rapidamente ganhou dimensão mundial como movimento do laço azul.

Este mês serve assim para alertar a comunidade para este problema da sociedade atual, muitas vezes camuflado no seio familiar.