Medalha Municipal de Mérito para a ESAV

A Escola Superior Agrária (ESAV) do Politécnico de Viseu vai receber no dia 21 de setembro, no âmbito da celebração do Dia do Município, a Medalha de Mérito Municipal, atribuída pela Câmara de Viseu.

Para António Monteiro esta distinção, concedida à instituição pelo trabalho de relevância desenvolvido, “é uma honra para a Escola Superior Agrária de Viseu”. O Presidente da ESAV enfatizou o desígnio de que esta Escola “continue a ser uma referência na região”. Um reconhecimento que é, como referiu o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, na altura da celebração do 25.º aniversário da Escola Superior Agrária, “um tributo a 25 anos de trabalho”