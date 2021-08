MÊDA: Município organiza “Mercado da Terra”

A Câmara Municipal de Mêda vai organizar, no domingo, mais uma edição do “Mercado da Terra”, destinado aos produtores do concelho.

O evento terá lugar na Nave de Exposições do Mercado Municipal, entre as 09:00 e as 13:00, e tem como lema “O sabor do que é nosso!”.

Segundo a autarquia, o “Mercado da Terra” pretende ajudar os produtores locais na comercialização de produtos hortícolas de consumo imediato e fresco, produtos agrícolas, frutos secos, produtos agroalimentares (pão, mel, doces e compotas, enchidos, queijos, entre outros), flores, plantas e sementes, ervas aromáticas, ovos, licores e artesanato local.