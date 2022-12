Mau tempo: Adiados festejos da passagem de ano para dia 7 de janeiro de 2023 em Moimenta

Todo o programa festivo agendado para a noite deste sábado, dia 31, foi cancelado e adiado para dia 7 de janeiro de 2023. Na origem desta decisão está a previsão e o alerta deixado pela Proteção Civil, que prevê que a meteorologia se deteriore nas próximas horas. Espera-se mais chuva forte e vento, sobretudo para a madrugada do primeiro dia do ano.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a noite de Ano Novo trará vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora. A chuva também marcará presença, com o período crítico apontado precisamente para o intervalo entre a meia-noite e o meio-dia de 1 de janeiro.

“Por precaução decidimos adiar tudo por uma semana. O programa mantém-se exatamente o mesmo, mas é adiado para dia 7 de janeiro”, explica Paulo Figueiredo, Presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira.