Marchas de Santo António regressam no dia 17 de junho a Tondela

As Marchas Populares de Santo António, organizadas pela Câmara Municipal de Tondela, vão voltar a animar a cidade no dia 17 de junho, com a participação de 12 instituições.

“A Avenida Ao Tom D’ Ella será novamente o palco do evento, que decorre há mais de duas décadas e que é já um marco no concelho”, sublinhou a autarquia.

Este ano, estreiam-se duas marchas, nomeadamente a do Clube Desportivo de Tondela e a da Casa do Povo de Lobão da Beira, que se juntarão a outras de Tondela, Molelos, Santiago de Besteiros, Nandufe, Castelões, Lobão da Beira, Lajeosa do Dão e Tourigo.

Segundo aquela autarquia do distrito de Viseu, “o tema das marchas é livre, mas as instituições participantes terão que apresentar-se no desfile com música e trajes inéditos”, ficando o acompanhamento musical a cargo da Filarmónica Tondelense.