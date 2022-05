Mangualde mobiliza-se para a luta contra o cancro

“Todos por Todos” é um dos lemas da iniciativa do NRC em Mangualde, que visa a promoção da educação para a saúde e de estilos de vida saudável na luta contra o cancro. O desafio decorre ao longo do mês de maio, com um conjunto de atividades que incluem desde ações de sensibilização, caminhadas a espetáculos culturais.

[04 de maio, Coimbra] – “Todos Por Todos” é o lema da iniciativa de voluntariado comunitário a decorrer em toda a Região Centro. Mangualde, através do seu Grupo de Voluntariado Comunitário da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), associa-se a esta iniciativa, promovendo ao longo do mês de maio um conjunto de ações.

A ação decorre no âmbito do voluntariado comunitário ativo e próximo das comunidades locais do Núcleo Regional do Centro da LPCC, e visa contribuir para a promoção da educação para a saúde, promoção de estilos de vida saudável na luta contra o cancro, assim como para a divulgação das iniciativas e dos serviços da Liga de apoio ao doente oncológico e à família.

O programa de iniciativas “Todos Por Todos”, em Mangualde, contempla atividades nos dias 8, 15, 21 e 29 de maio. No arranque que ocorre no domingo, dia 8, consta um plano de ações entre as 10h00 e as 20h00, no qual se destaca a palestra “Cancro Colorretal”, com a participação da Dra. Mafalda João, médica do serviço de gastrenterologia do IPO de Coimbra. Esta ação tem lugar às 15h00 no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Mangualde. Já no dia 15 de maio, regressa a Mangualde mais uma caminhada contra o cancro (Caminhada “Todos Por Todos”), cuja concentração será feita às 9h00 no Largo Dr. Couto em Mangualde. O dia 21 de maio será marcado pelo espetáculo cultural “Magia com Música”, por Henrique Silva e a Orquestra Mais Música, a decorrer a partir das 20h30 no Auditório do Complexo Paroquial. O programa da iniciativa “Todos Por Todos” em Mangualde encerra a 29 de maio com uma sessão de sensibilização dedicada ao tema: “O impacto da doença oncológica nos cuidadores/familiares”, apresentado às 16h00 pela Dra. Francisca Pacheco da Unidade de Psico-Oncologia da LPCC. Segue-se às 17h30 o espetáculo musical com Malamados, no Largo Dr. Couto.

Mais informações podem ser obtidas através do Grupo de Voluntariado Comunitário, através do contacto telefónico: 918 705 261.

Para Informação adicional, contactar:

Magda Teixeira | comunicacao.nrc@ligacontracancro.pt I 239 487 490 / 910 001 197