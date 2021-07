Mais de 8500 votos contabilizados na 5ª edição do Orçamento Participativo de Viseu

Fase de votação terminou no passado dia 18 de julho, na qual 85 projetos estiveram em competição. Anúncio dos vencedores será realizado a 4 de agosto, em formato digital

Estão apurados os resultados da 5ª edição do Orçamento Participativo de Viseu, dedicado à temática “Cidade-Jardim”. A iniciativa municipal é composta por duas linhas – uma escolar e outra para a comunidade, com uma dotação global de 300 mil euros.

Em competição estiveram 85 projetos. Ao todo, foram registados 8589 votos (através da plataforma online, via SMS e Voto Inclusivo). O voto por SMS constituiu o principal meio de participação, com 59% da votação.

Os projetos vencedores serão anunciados na próxima semana, dia 4 de agosto, pelas 18 horas, numa apresentação a realizar em formato digital, com transmissão em direto no Facebook do Município de Viseu.