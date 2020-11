Mais de 25 milhões de euros para ampliar ou criar novas Áreas de Acolhimento Empresarial

O Ministério da Coesão Territorial disponibilizou 25.5 milhões de euros dos Programas Operacionais Regionais para investimento na expansão e aumento da capacidade ou criação de novas Áreas de Acolhimento Empresarial.

As verbas serão distribuídas pela Região Norte (12 milhões de euros, com um aviso de 6 milhões de euros exclusivamente para territórios do Interior), pela Região Centro (com 10 milhões de euros de dotação) e pela Região do Alentejo (com 3.5 milhões de euros).

Em regra, só serão apoiados municípios que comprovem uma elevada taxa de compromisso dos seus lotes industriais. Por outro lado, os atuais avisos permitem a requalificação de edifícios abandonados de antigas fábricas, dando oportunidade às empresas de se instalarem sem a necessidade de construírem novos edifícios.

O atual financiamento vai ainda suportar despesas com estudos e projetos, com a aquisição de terrenos, trabalhos de construção civil, equipamentos, e infraestruturas físicas e tecnológicas, sistemas de informação e de comunicação de uso coletivo.

As Áreas de Acolhimento Empresarial, afetas à instalação de atividades industriais, comerciais e de serviços, são estruturas vitais para o desenvolvimento das economias regionais, que contribuem para o aumento da competitividade das PME e potenciam economias de rede.

Servem também para contrariar a fragmentação do tecido empresarial, para dinamizar a carteira de produtos e serviços, melhorar a organização e gestão das empresas e a sua inserção em redes de cooperação e conhecimento.

Por ser um objetivo da política económica dinamizar as exportações e o aumento do respetivo peso no PIB, estas estruturas são fundamentais para que as regiões se afirmem no setor da internacionalização.

Esta medida insere-se no objetivo mais amplo de promover uma justa e equilibrada dinamização dos vários territórios, criando riqueza e emprego, tentando em simultâneo reduzir as assimetrias entre as regiões.