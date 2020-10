Mais de 140 veículos retratados num livro lançado pelo Museu do Caramulo

Mais de 140 automóveis, motos e bicicletas são retratados num livro lançado pelo Museu do Caramulo, no concelho de Tondela, que resultou de um trabalho de quase dez anos, devido à sua dimensão e complexidade.

“Museu do Caramulo – Coleção de Automóveis, Motos e Bicicletas” é o título do livro, que tem quase 250 páginas e mais de 550 imagens, muitas delas inéditas.

O livro tem também capítulos sobre outras coleções e todo o universo motorizado do museu, que vai das provas e ralis aos eventos, das oficinas aos arquivos.

O presidente do Museu do Caramulo, Salvador Patrício Gouveia, disse à agência Lusa que esta obra era “uma inevitabilidade”, por um lado, porque a coleção de automóveis, motos e bicicletas “tem uma enorme popularidade” e, por outro, porque não havia um livro “que a mostrasse e catalogasse como merece e como o público vinha a pedir”.

“É um livro para quem gosta, globalmente, de peças bonitas e de boas histórias. Para quem gosta de automóveis ou motos, é uma obra absolutamente obrigatória”, frisou.

Com uma tiragem de 3.500 exemplares, a obra que agora chega ao público já atingiu as 1.500 unidades vendidas durante a campanha de pré-aquisição que o museu lançou ainda durante a fase de produção.

Salvador Patrício Gouveia contou à Lusa que, por serem muitos veículos, “foram precisos anos de investigação para construir a história de cada um e juntar as imagens necessárias que as acompanhassem para dar o contexto certo e mostrar porque são todos, à sua maneira, especiais”.

“Ao todo, temos imagens de quase 30 fotógrafos profissionais”, acrescentou.

O responsável disse que havia a perceção de que o público “queria ter acesso ao resto do universo motorizado do Museu do Caramulo, que vai para além da coleção e que não é visitável ou que não aparece todos os dias”.

Nesse âmbito, há capítulos extra, “que somaram muitas páginas ao livro” e incluem secções com fotografias da história do museu, da coleção de automobilia e de cartazes, de provas e rallies em vários pontos de mundo.

O livro incluiu também “registos das exposições temporárias feitas até hoje, da coleção de brinquedos antigos, da coleção de obras de arte contemporânea relacionada com a temática dos automóveis” e uma secção sobre a oficina do museu (que trabalha com as técnicas clássicas), entre outros temas.